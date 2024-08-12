Жителей Беловского района Курской области эвакуируют

Оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах", - написал глава региона в Telegram-канале.

Смирнов добавил, что места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана.

Накануне Смирнов заявил, что в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. Он также сообщил, что 10 августа был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, однако ситуацию удалось стабилизировать.