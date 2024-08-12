В Екатеринбурге судят мастера УК, по вине которой на прохожего упала наледь

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении мастера управляющей компании. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к травмированию прохожего в результате схода наледи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась мастер жилищно-эксплуатационного участка ООО УК "Народная". Как показало расследование, днем 21 марта этого года она допустила сход наледи с кровли дома №9а по улице Вайнера в Екатеринбурге на проходившего мимо молодого человека. В результате тот, потеряв сознание, упал на землю.

Пострадавшему были диагностированы сочетанная травма головы и левой верхней конечностей, в том числе черепно-мозговая травма. Повреждения квалифицированы как причинившие тяжкий вред его здоровью.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы. Как добавили в прокуратуре, мастеру может грозить до 6 лет лишения свободы.