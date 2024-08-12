В Екатеринбурге появится сквер с гигантскими световыми одуванчиками

В Екатеринбурге откроется обновленный Библиотечный сквер. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он расположен на пересечении улиц Февральской Революции, Урицкого и Антона Валека.

Реализацией проекта благоустройства сквера занимается компания "УГМК-Застройщик". По задумке авторов, в сквере появится фонтан, световые инсталляции в виде гигантских одуванчиков, а также больше 10 тысяч растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев.

Кроме этого, планируется создание галереи из светящихся опор. Ожидается, что в вечернее время они будут образовывать настоящий "коридор времени".

Как добавили в мэрии, открыть обновленный Библиотечный сквер планируется уже в сентябре этого года.