В Югре продолжаются поиски пропавшей семьи хантов

В Югре продолжаются поиски пропавшей семьи хантов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального МЧС, водолазы обследовали порядка 500 "квадратов". На плавсредствах работает 21 человек.

Накануне стало известно, что тела детей 2023 и 2022 годов рождения были обнаружены вместе с перевернувшейся моторной лодкой. Признаков криминальной смерти не обнаружено. До этого было обнаружено тело их бабушки - 1980 года рождения.

Сообщалось, что помимо бабушки в лодке был ее сын подросток, дочь с мужем и тремя детьми.

Напомним, 8 августа семья хантов из семи человек отправилась на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения группа не добралась. СМИ сообщали, что в тот же день по реке плыла еще одна группа и число пропавших может достигать девяти человек. В СКР эти сведения не комментировали.