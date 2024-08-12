Российским крестьянам стало не интересно выращивать пшеницу

Проблему недосева зерновых в России никем не комментируется, между тем, по данным Росстата, недосев только яровой пшеницы сократил посевные площади на 4% - это 2 млн гектар. "Это помимо списанных озимых почти на такой же площади. Пшеница и ячмень становятся инвестиционно непривлекательными. Производители переориентируются на другие культуры. Растут площади под горохом, чечевицей, распсом, нутом, которые остаются рентабельными", - сообщил журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Эксперт считает, что в переориентации нет ничего хорошего и не поддерживает оптимизм Минсельхоза.

"Когда Минсельхоз в открытую говорит, что нам не надо столько пшеницы, у меня вопрос: "нам" - это кому? Стране не надо? Крестьянам не надо или Минсельхозу? Это ведь не одно и то же. Крестьяне сеяли пшеницу потому, что им это было выгодно, это было привлекательно с точки зрения экспорта. Мы начали терять эту нашу позицию. Все это от не очень правильных решений, которые просто разрушают экономику зернового производства", - сказал Злочевский журналистам.

"Из-за роста ключевой ставки аграрии вынуждены кредитоваться по рыночным ставкам, Минсельхоз приостановил выдачу льготных кредитов. Банкиры предлагают кредиты под 25% в условиях убыточных продаж. Мы идем к снижению озимого сева", - полагает эксперт.