12 Августа 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области проверил ход работ на строящихся социальных объектах региона

Игорь Бабушкин проверил, как идут работы по строительству второго корпуса Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов, школ на 1000 мест в Трусовском районе города Астрахани и на 220 мест – в поселке Трусово Наримановского района.

Готовность нового корпуса дома-интерната на ул. Безжонова на сегодняшний день составляет более 70%. Социальное учреждение на 74 места строят по нацпроекту «Демография». Оно расположено рядом с действующим домом-интернатом по улице Безжонова, 1, где проживают более 260 пожилых людей.

Трёхэтажное здание подвели под крышу, вставили окна, провели фасадные работы, канализацию. Сейчас строители монтируют внутреннюю систему вентиляции, электрику, выполняют отделку помещений. Всего на объекте задействованы 63 работника. Срок сдачи – сентябрь 2024 года. Представитель подрядчика заверил губернатора, что работы будут выполнены вовремя.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин также проверил готовность образовательных учреждений, которые строят в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

Готовность школы на тысячу мест, строящейся в мкр Западный-2 Трусовского района, составляет свыше 90%. Ежедневно здесь трудятся более 80 специалистов. Сейчас они проводят внутренние отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают сантехнику, монтируют вентиляцию и собирают мебель.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На 85% готова школа на 220 мест в пос. Трусово Наримановского района. Здесь также осталось закончить внутреннюю отделку, благоустройство территории и монтаж оборудования. В классных комнатах уже собрали и установили мебель. Там, где строители завершили работы, сразу проводят уборку помещений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Есть ли какие-то обстоятельства, которые могут помешать нам открыть школы к 1 сентября? В чём нужно оказать содействие?» – поинтересовался Игорь Бабушкин у строителей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Подрядчики заявили губернатору, что оба объекта будут готовы к открытию к началу нового учебного года.

Теги: социальные объекты, дом-интернат, игорь бабушкин,


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