Россия не сможет удержать долю в четверть мирового зернового рынка - эксперт

Россия в этом сезоне не сможет обеспечить рекордный экспорт зерновых как в прошлом году, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он напомнил, что в 2023 году экспорт был рекордным – более 56 млн тонн. При этом весь мировой рынок зерновых составляет 220 млн тонн, то есть Россия занимала больше четверти рынка. "Удержать этот показатель мы не сможем. В этом сезоне экспорт будет меньше", - сказал глава РЗС журналистам.

"С начала сезона (с 1 июля по 10 августа) мы значительно сократили экспорт по сравнению с прошлым сезоном. Мировые цены низкие и ресурсов значительно меньше. Мы вывезли в этот период 9,8 млн тонн зерновых в прошлом году, в этом году - 7,1 млн тонн", - рассказал Злочевский.