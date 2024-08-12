Депутат ЗакСО обратился к полиции после публичных оскорблений украинцев в центре Екатеринбурга

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к начальнику регионального ГУ МВД Александру Мешкову с просьбой проверить действия незнакомца, который в центре Екатеринбурга выкрикивал оскорбления в сторону украинцев.

Инцидент произошел недавно возле ТРЦ "Антей". Судя по видео, мужчина залез на капот авто (вероятно, своего или знакомого, который стоял рядом) и громко матерился, оскорбляя жителей Украины и прославляя Россию. После этого кто-то вдалеке крикнул ему, что сам "является хохлом", получив в ответ угрозу. Следующим кадром неизвестный бьет в лицо подошедшего украинца.

"Уважаемый Александр Андреевич, прошу вас дать поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям и высказываниям человека на видео. Прошу считать это официальным заявлением!" - написал Свалов в своем Telegram-канале.

Когда именно произошел инцидент и чем закончился - неизвестно.

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