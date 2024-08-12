Рестораторы ожидают повышения цен в кафе на 10% до конца года

Цены в заведениях общественного питания могут вырасти в среднем на 10% до конца года, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на участников отрасли.

По словам экспертов, инфляция растет опережающими темпами, что делает снижение цен в общепите маловероятным. Отмечается, что рестораторы вынуждены повышать цены из-за роста стоимости продуктов, арендной платы, коммунальных услуг и зарплат.

Основной рост цен прогнозируется зимой, перед Новым годом, когда спрос на рестораны традиционно возрастает.

Ранее сообщалось, что в России средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле увеличился c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Согласно исследованию аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", подорожали суп, горячее с гарниром и салат.