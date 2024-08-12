Из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Гоа

Этой осенью из екатеринбургского аэропорта Кольцово появятся прямые авиарейсы в Гоа.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, добраться без пересадок до популярного у туристов индийского штата можно будет с "Аэрофлотом". Самолеты в Гоа будут летать из Екатеринбурга три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Полетная программа стартует 2 октября. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "бизнес" и 138 кресел класса "эконом".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в сентябре из Екатеринбурга открывают прямые авиарейсы на Пхукет и в Бангкок.