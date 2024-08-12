12 Августа 2024
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

"Никто не любит правды": Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев раскритиковал возведенную линию обороны в Курской области, на территории которой ведутся бои с ВСУ.

По его словам, он посетил Курскую область 7 августа — на следующий день после захода в регион украинских солдат. "Я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта", — написал Гурулев в своем Telegram-канале. Он задался вопросом, кем это было спланировано.

Парламентарий также заявил, что в Курской области не могли не знать о концентрации сил противника в приграничной зоне. "К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым", — указал депутат.

В связи с этим Гурулев предложил просмотреть все существующие директивы и боевые распоряжения. Он полагает, что, как и 10 лет назад, "никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность".

"У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо", — резюмировал депутат.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".

10 августа замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, противник зашел на нашу территорию достаточно далеко, ситуация достаточно серьезная, но уже взята под контроль.

В МЧС сообщали, что из приграничных районов Курской области эвакуированы 76 тысяч жителей. Пункты временного размещения работают в различных регионах страны.

Теги: гурулев, курская область, линия обороны


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