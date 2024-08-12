СМИ: "Почта Банк" отказывается от ипотечного кредитования

"Почта Банк" спустя всего год после открытия направления розничного ипотечного кредитования сворачивает этот бизнес. По уже одобренным заявкам кредиты выдадут, но прием новых прекратится с сентября. По данным "Коммерсанта", пойти на такой шаг кредитную организацию вынудило сворачивание государством льготных ипотечных программ.

По данным "ДОМ.РФ", за год ипотечный портфель "Почта Банка" составил 5,2 млрд руб., это даже не топ-20 российских банков по объему ипотечного портфеля.

В июле этого года правительство согласовало покупку банком ВТБ доли "Почты России" в "Почта Банке". До этого в руководстве ВТБ говорили, что рассматривают возможность интеграции "Почта Банка" в инфраструктуру ВТБ.