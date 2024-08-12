В Артемовском рабочему проткнуло глаз во время работы на станке

В обособленном подразделении "Машиностроительного завода" в пос. Буланаш (Артемовский городской округ) произошел несчастный случай - рабочий проткнул себе глаз. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 июля ткущего года. По имеющейся в ведомстве информации, токарь-карусельщик во время рабочей смены получил проникающее ранение правого глаза, работая на токарно-карусельном станке. В дело сразу вмешалась прокуратура, которая организовала проверку для выяснения всех деталей происшествия.

"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о технике безопасности при выполнении работ. Будет установлено лицо, ответственное за соблюдение сотрудниками завода законодательства об охране труда", - рассказали в пресс-службе.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.