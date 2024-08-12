Тепло на Севере: в Ноябрьске прошел фестиваль культуры коренных малочисленных народов

Жители Ноябрьска отметили Международный день коренных малочисленных народов фестивалем "Теплый Север". Гостей угощали блюдами национальной кухни и знакомили с традиционными ремеслами.

Фестиваль прошел в природно-этнографическом комплексе "Нум". Как рассказали Накануне.RU организаторы, центральным событием стал гастрономический конкурс. Его участники соревновались в приготовлении блюд из оленины, гуся и северной рыбы, десертов из местных ягод. Авторам самых экзотических кулинарных шедевров вручили дипломы и призы. Кроме того, на территории парка соорудили традиционную хантыйскую печь и выпекали в ней хлеб.

Также проводились мастер-классы по изготовлению игрушек и оберегов, состязания по национальным играм и головоломкам. Помимо этого, в программу вошли театрализованные постановки, презентация костюмов народов Севера, выставка дополненной реальности "Дыхание тундры".

Организовать фестиваль помогла "Газпром нефть". Проект вошел в число победителей грантового конкурса "Родные города", который в Ноябрьске проходит при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Автор идеи – местная жительница Гульфира Мусина.

"Ноябрьск – город богатой культуры. У нас можно увидеть быт и традиции северных кочевников и почерпнуть мудрость народа, который привык жить в условиях вечной мерзлоты. И это то, что делает наш регион уникальным. Такие проекты, как "Теплый Север", позволяют прикоснуться к традиционной культуре, провести свободное время не только интересно, но и познавательно. Мы рады, что местные жители сами становятся инициаторами таких проектов", – сказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

Всего в этом году "Газпром нефть" выделила на социальные инициативы жителей Ноябрьска и Муравленко (в основном культурные и спортивные) 12 грантов. Как отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова, для компании всегда было важно сохранять и поддерживать культуру народов Севера, помогая при этом тундровикам адаптироваться к жизни в современных городах.

"Фестиваль "Теплый Север" – это традиции и мудрость двух культур, облаченные в яркую и интересную форму. В этом большая ценность таких мероприятий", – считает Ярина Сугакова.