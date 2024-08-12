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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

Булгаков до задержания проходил свидетелем по делу о мошенничестве

Бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал", - сказал источник.

После того, как следствие собрало доказательства, было принято решение задержать Булгакова и заключить его под стражу.

Ранее Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. При этом Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует.

По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей. Булгаков вину не признает.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. СМИ сообщили, что генерал лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Топ-менеджмент комбината был арестован еще в апреле.

Теги: булгаков, мошенничество


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