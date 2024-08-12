40% россиян не готовы платить за обучение ребенка в вузе больше 100 тысяч рублей в год

Значительная часть россиян (43%) не готова платить за обучение ребенка в вузе более 100 тыс. руб. в год. В прошлом году таких респондентов был только 31%, передает ТАСС со ссылкой на исследование "Почта Банка".

Только 10% (против 13% в 2023 году) готовы платить более 300 тыс. руб. в год за высшее образование ребенка.

30% респондентов готовы тратить до 200 тыс. руб., еще 11 – до 300 тыс. руб.

При этом обучение только на бюджетной основе (то есть бесплатное) рассматривают лишь 6% россиян.

Ранее министр высшего образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что вузы в последнее время начали планомерно повышать ценники, но, якобы, они в этом вопросе стараются не опережать инфляцию. Он сослался на несколько лет сдерживания цен в условиях пандемии и экономической неопределенности в условиях СВО.

В июне стало известно, что ведущие вузы страны повышают стоимость обучения на самых популярных направлениях. В некоторых случаях повышение составляет до 20%. Также сообщалось, что растут цены в медвузах. Там объясняют ситуацию не только инфляцией, но и увеличением квоты для целевиков, из-за которых число мест для обычного конкурса сокращается, число желающих учиться на платной основе, соответственно, тоже растет.