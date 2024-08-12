Анастасию Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест

Анастасию Чернецкую, экс-невестку бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, выпустили из СИЗО. Информацию об этом подтверждает Ленинский районный суд.

По решению суда, Чернецкая отправлена под домашний арест до 28 октября. Других подробностей пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Анастасия с бизнесменами Василием Петровым и Алексеем Шахмаевым обвиняется в крупном мошенничестве. Якобы именно из-за них в марте текущего года прошли обыски в БЦ "Клевер Парк".

В июне же стало известно, что имущество Анастасии Чернецкой арестовано по делу о мошенничестве.