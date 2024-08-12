Тюменцы собирают помощь для жителей Курской области

Тюменская область вместе со всей страной поддерживает жителей Курской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи: в волонтерском центре Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", расположенном по адресу ул. Максима Горького, 66, (около ТЦ "Гудвин"), в Штабе общественной поддержки "Единой России"— ул. Водопроводная, 36/3.

К поддержке присоединились активисты "Молодой гвардии" и другие волонтеры.

Желающие помочь могут принести постельное белье, подушки, одеяла, одежду для мужчин, женщин, детей, обувь, средства гигиены. Все вещи должны быть новыми.

Напомним, первая машина с необходимыми лекарствами и расходными материалами для людей, которые находятся в пунктах временного размещения выехала из Тюмени 9 августа. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он сообщил, что находится на связи с коллегами из Курской области. Тюменская область готова оказать и любую другую помощь, если потребуется.

"С Курской областью сейчас вся Россия. Вместе выстоим и справимся с любыми трудностями", - заявил Александр Моор.