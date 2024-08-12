Россияне толпами уходят от региональных операторов из-за замедления YouTube

Россияне начали уходить от региональных операторов связи из-за так называемого "замедления" YouTube, устроенного неизвестно кем. Теряют абонентов по меньшей мере 135 региональных компаний, в связи с этим они обратились в Минцифры и Роскомнадзор с требованием уже разъяснить официально причины замедления сервисов Google и их "неравномерной деградации" у разных операторов, пишет "Коммерсант".

Эксперты полагают, что неравномерное замедление работы связано с особенностями работы государственных систем фильтрации трафика.

Операторы считают, что пользователи винят в проблемах оператора "стационарного" интернета, поскольку на мобильных устройствах YouTube часто работает лучше, чем в десктопной версии. В компаниях заявляют о "тысячах жалоб".

В Минцифры на вопросы журналистов не ответили, в Роскомнадзоре – отказались отвечать.