ФСИН проверит информацию о "банкете" заключенных в мордовской колонии

УФСИН России по Республике Мордовия проведет проверку информации о "банкете" в местной колонии, сообщает газета "Известия".

Издание опубликовало снимок застолья, которое предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По его словам, пиршество прошло 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7 (Мордовия, поселок Сосновка Зубово-Полянского района). Снимок, предположительно, сделан с камеры видеонаблюдения. В кадре – не менее 40 человек за столами с едой.

Утверждается, что в помещении находятся осужденные за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Несколько лет назад скандал разгорелся после того, как в Сети появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен в колонии с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба. Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.