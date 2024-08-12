Жительница Первоуральска перевела мошенникам 9 млн рублей

Жительница Первоуральска лишилась миллионов рублей, переведя деньги мошенникам.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении МВД, в конце июня 2024 года 58-летняя женщина увидела рекламу в интернете о заработке путем инвестиций. Она перешла по ссылке, где ознакомилась со всей информацией. Спустя время ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником биржи, и предложила открыть брокерский счет.

Затем для продолжения разговора потерпевшую перевели на сотрудника технического отдела. Следуя указаниям неизвестных, женщина скачала приложения "Скайп" и "Телеграм". Далее ей пояснили, что для открытия брокерского счета, с которого будет идти инвестирование, необходимо приобрести валюту.

Следуя дальнейшим указаниям, со своего банковского счета она перевела на банковскую карту, указанную неизвестными, более 10 тысяч рублей. Затем с 29 июля по 8 августа через мобильное приложение женщина вносила деньги на некие счета. И только когда она не смогла зайти в личный кабинет приложения "Скайп", то поняла, что стала жертвой мошенников. Всего она перевела аферистам 9 млн рублей.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД призывают ни в коем случае не следовать инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денег, приобретении каких бы то ни было акций, установке любых приложений на компьютер или мобильный телефон. Никакая инвестиционная компания не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица.