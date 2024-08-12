Минфин и ЦБ отказались переносить введение специальных страховок для таксистов

Минфин и Центральный банк России отказались отложить введение специальных страховых полисов для таксистов. Министерство транспорта предлагало перенести эту меру как минимум на 2025 год, но представителей ведомства не послушали в правительстве и Госдуме. В итоге обязательное страхование ответственности перед пассажирами (ОСГОП) вступит в силу с 1 сентября этого года, пишет РБК.

Минтранс опасается, что дополнительный вид страхования увеличит финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты, что в конечном счете выльется в рост стоимости поездок на такси. Уже сейчас у таксистов возникают проблемы при оформлении стандартного ОСАГО, с ОСГОП неразберихи еще больше.

Сами таксисты опасаются, что страховые компании будут выдавать полисы по верхней границе цифрового коридора, установленного ЦБ (коридор установлен в границах от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. в год).

За отсутствие ОСГОП перевозчикам грозит штраф: для индивидуального предпринимателя (ИП) или руководителя транспортной компании он доходит до 50 тыс. руб.; для юрлица — от 500 тыс. до 1 млн руб. Согласно закону о такси, перевозчику также могут приостановить или аннулировать разрешение на работу в такси.