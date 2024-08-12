В Екатеринбурге столкнулись два самокатчика: один из них в больнице

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием электросамокатов.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент случился в районе дома №46 по улице 8 Марта. По предварительной информации, несовершеннолетний, управляющий электросамокатом WHOOSH, двигаясь по тротуару столкнулся с водителем на электросамокате "МТС Юрент", который ехал ему навстречу.

В результате ДТП пострадал 16-летний житель Екатеринбурга. С травмами он был доставлен в ДГКБ №9.

Сотрудниками полиции установлено, что электросамокатом "МТС Юрент" управлял 25-летний житель столицы Урала. Известно, что к административной ответственности он не привлекался.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне".