В МАГАТЭ заявили, что удар БПЛА не отразился на безопасности ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара беспилотников по станции.

Эксперты организации на станции запросили немедленный доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб, передает ТАСС.

"Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно", — говорится в заявлении Гросси.

При этом глава МАГАТЭ не указал, кто несет ответственность за атаку по ЗАЭС.

Ранее "Росатом" сообщил, что внутренним конструкциям градирни Запорожской атомной электростанции нанесен серьезный ущерб. Вооруженные силы Украины нанесли по ней удар двумя ударными беспилотными летательными аппаратами. Пожарные потушили основной пожар. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка.