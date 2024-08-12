В День города в Екатеринбурге станции метро будет озвучивать лидер группы "Чайф"

Метрополитен Екатеринбурга заговорит голосом лидера группы "Чайф", почетного гражданина города Владимира Шахрина. Праздничную озвучку подготовили ко Дню города, сообщает пресс-служба городского Метро.

"Почти 40 лет он радует поклонников группы "Чайф", а с 12 по 18 августа будет озвучивать станции и объявления для пассажиров во всех составах, за исключением "космического", который был выдан на линию в апреле этого года", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, День города в Екатеринбурге празднуется 17 августа. Его хедлайнером станет известный рэпер Slava Marlow, который выступит на сцене КРК "Уралец". 15, 16 и 17 августа там пройдет первенство России по велосипедному спорту и всероссийские соревнования "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк. Сильнейшие райдеры страны соберутся в скейт-парке RCC Extreme.