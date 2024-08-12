Картаполова позвали на фронт после его слов о новой волне мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что новой волны мобилизации в России в связи с атакой ВСУ на Курскую область не будет.

"Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает", - цитирует депутата Shot.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, вероятно, не совсем согласен с Картаполовым, поскольку с сарказмом прокомментировал его высказывание в своем Telegram-канале. "Мой любимый герой. Буду его просто цитировать. Давно его к нам на фронт зову. Занят всё время по думским своим делам. Ему здесь все будут рады", - сказал Рогозин о Картаполове.