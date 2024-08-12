12 Августа 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Толстой: На демонтаж ЕГЭ понадобится 5-7 лет

Институт ЕГЭ выстраивался в России около двадцати лет, поэтому нужно 5-7 лет, чтобы его демонтировать. Однако это будет сделано, и адепты ЕГЭ будут "развеяны ветром истории". Об этом "Парламентской газете" заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Он не принимает аргумент главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что прежде чем отменять ЕГЭ, нужно что-то предложить. В России это "что-то" всегда было - это обыкновенные выпускные экзамены, которые, кстати, заменили на ЕГЭ, ни с кем не посоветовавшись. А теперь еще ставят условия. Так что данный аргумент не имеет достаточных оснований и его можно отбросить, считает Толстой.

Тезис, что ЕГЭ — это "красная дорожка" для талантов из глубинки в престижные вузы, тоже ложный. Потому что пышным цветом расцвел институт репетиторства: без репетитора получить высокий балл на ЕГЭ почти невозможно. Так что ЕГЭ не искоренил коррупцию, а придал ей системную форму.

Толстой считает, что первый шаг к отмене ЕГЭ уже сделан — разрешено пересдать один из экзаменов. Но сторонники ЕГЭ постарались его обессмыслить, занеся пересдачу в те временные рамки, которые делают ее практически бессмысленной с точки зрения влияния на поступление в вуз.

А вот методам, которые применяются при сдаче ЕГЭ с раздеванием школьников, можно найти достойное применение. Например, при сдаче мигрантами экзаменов по русскому языку.

"Такие хамские практики в системе образования надо искоренять — внедряют их люди, которые мало смыслят в образовании. К сожалению, среди чиновников, которые все это придумывают, крайне мало специалистов с педагогическим образованием. Есть юристы, администраторы, но не педагоги, не учителя. На мой взгляд, такая ситуация крайне вредна для отечественного образования и в целом для будущего России", - подытожил вице-спикер Госдумы.

Недавно Музаев сказал, что школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ, которые сдать легче, чем выпускные экзамены. Ряд экспертов подвергли эти слова критике за то, что это должны решать не школьники, выбирая себе легкий путь, а власти, руководствуясь интересами страны.

Теги: егэ, образование, петр толстой


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