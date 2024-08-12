Россиянку во время ретрита в Перу убил друг-украинец

В Перу трагически погибла 46-летняя россиянка Людмила Л. По предварительным данным, ее мог убить 38-летний гражданин Украины Иван К., с которым женщина ездила на ретрит в лечебный центр в городе Юримагуас в 500 км на северо-восток от Лимы.

Известно, что пара в день трагедии ездила осматривать достопримечательности, а затем вернулась в центр. Вечером постояльцы заведения услышали крики женщины из номера украинца. Сотрудники центра пытались открыть дверь, но у них ничего не вышло, тогда они вызвали полицию, пишет Baza.

Когда полиция проникла в номер, россиянка была уже мертва. Мужчина во время задержания вел себя неадекватно, кусался, пытался защищаться с помощью ножа и даже свести счеты с жизнью.

Сейчас он задержан, есть подозрение, что мужчина употреблял наркотики.

Сообщается, что у Людмилы Л. Осталось двое детей.