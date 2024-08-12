В Белгородской области начали эвакуировать жителей Краснояружского района

Власти Белгородской области начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Причиной перемещения стала активность ВСУ на границе района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах, транспорт уже направлен.

"Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой", - добавил губернатор.

11 августа Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 200 раз. Атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. Есть пострадавшие.

В ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску - обломки одной из ракет упали на многоэтажный дом. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Масштабной атаке дронов подверглась также Воронежская область. В общей сложности сообщалось об уничтожении системами ПВО 21 украинского беспилотника над четырьмя регионами России.