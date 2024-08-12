С начала года приставы Урала выдворили из страны более 2,2 тысяч мигрантов

Начиная с 2024 года судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ более 2,2 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

"Судебными приставами Свердловской области отправлены на родину 70 иностранцев, выявленных в ходе рейдовых мероприятий в Сысертском районе Свердловской области. Иностранные граждане из Узбекистана и Киргизии находились в Сысертском районе Свердловской области нелегально. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации не имея на то законных оснований", - рассказали в пресс-службе о последних данных.

Мигрантов признали виновными по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". Их оштрафовали, а также принудили покинуть страну.

Судебные приставы Сысертского районного отделения подготовили необходимые документы и сопроводили до пункта временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы России. Позднее их также сопроводили до пункта пропуска через государственную границу страны аэропорта "Кольцово".

Напомним, что всего несколько дней назад на Среднем Урале было обнаружено общежитие, в котором проживали десятки нелегальных мигрантов.