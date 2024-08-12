В Каменске-Уральском ночью сгорели 8 автомобилей

На Среднем Урале огонь уничтожил несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось минувшей ночью на улице 1-я Синарская в Каменске-Уральском. На площади 300 квадратных метров сгорели строительный мусор и 8 снятых с учета автомобилей, расположенных под металлическим навесом.

В тушении были задействованы 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в шестом часу утра.

Причина возгорания сейчас устанавливается.