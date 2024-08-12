Россияне стали резко бронировать отели и билеты на Новый год

В России количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

Об этом сообщили в "Яндекс путешествиях". Существенный рост бронирования в июле подтвердили и в других онлайн-сервисах. Ранние брони отелей в июле через OneTwoTrip выросли в три раза в сравнении с прошлым годом.

Таким образом, россияне пытаются сэкономить на отдыхе и выбрать лучшее предложение, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы и общественники просят Министерство транспорта запретить авиаперевозчикам автоматически аннулировать обратные билеты. В настоящее время пассажиры, купившие их в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом. Это приводит к тому, что россияне вынуждены вновь покупать весь комплект билетов, а компании зарабатывают на них как минимум дважды.