Мошенники придумали новую схему с "Госуслугами" и "Госключом"

Мошенники начали тестировать новую, сложную и убедительную для жертв схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ".

Как заявили эксперты платформы "Народного фронта" "Мошеловка", получено несколько обращений о применении новой схемы. В качестве жертв аферисты выбирают людей пенсионного и среднего возраста, полагаясь на их доверчивость и исполнительность. Как сообщила координатор платформы Евгения Лазарева, мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах", загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе". Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.

После этого звонит якобы сотрудник органов, убеждающий, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Жертва торопится сделать, как рекомендуется и тем самым запускает вторую часть схемы.

Ему снова звонит сотрудник, но уже "настоящий", и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счет.

Скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность, сообщают "Известия".