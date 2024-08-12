Региональные банки КНР прекращают принимать платежи из РФ

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться от приема платежей из России в июле.

При этом с мая через них начал вести расчеты российский бизнес. Ожидалось, что они менее подвержены западным санкциям. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.

Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что китайская сторона может вскоре выделить один или несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с Россией, несмотря на риски санкций со стороны Вашингтона.