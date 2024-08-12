"Росатом": конструкциям градирни Запорожской АЭС нанесен серьезный ущерб

Внутренним конструкциям градирни Запорожской атомной электростанции нанесен серьезный ущерб.

Как сообщает "Росатом", Вооруженные силы Украины нанесли по ней удар двумя ударными беспилотными летательными аппаратами. Пожарные потушили основной пожар. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка, отмечает госкорпорация.

"Росатом" подчеркивает, что атаковано было оборудование, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, это событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей, сообщает ТАСС.

На объекте Запорожской АЭС произошел пожар. Это случилось после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции.