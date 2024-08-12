Россияне жалуются на нехватку в аптеках препаратов от рака

В России пациенты столкнулись с нехваткой в аптеках препаратов для лечения онкологических заболеваний зарубежного производства, которые выписываются по рецепту.

Это лекарства с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб. Как минимум в 68 регионах нет препаратов с рибоциклибом ("Рисарг"). С энзалутамидом ("Кстанди"), олапарибом ("Линпарза") и кабозатинибом ("Кабометикс") — в 67, с лорлатинибом ("Лорвиква") — в 69, с энтректинибом ("Розлитрек") — в 72.

Данные препараты также закупаются для государственных больниц и лечебно-профилактических учреждений. При этом в государственном сегменте проблем с ними не наблюдается.

Компании — производители онкопрепаратов сообщили, что они продолжают поставки на рынок РФ своих лекарств. Отмечается, что в основном они выдаются пациентам в рамках программ льготного лекарственного обеспечения и поэтому поставляются в основном в государственные аптеки.

Кроме того, пациенты заявили о нехватке в ряде региональных аптек иностранных препаратов с инсулином аспарт для лечения сахарного диабета, сообщают "Известия".