Рогов: Объект ЗАЭС был атакован дроном ВСУ из Никополя

Объект охладительных систем Запорожской атомной электростанции был атакован дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, оператор дрона видел, куда бьет. Рогов назвал это целенаправленным и осознанным ударам, сообщает РИА "Новости".

На объекте Запорожской АЭС произошел пожар. Это случилось после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции.