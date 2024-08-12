Поддубный рассказал о самочувствии после атаки дрона ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после атаки дрона ВСУ.

В интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1" он заявил, что до сих пор находится в реанимации и чувствует себя "не очень хорошо".

"Все еще не очень хорошо, я в реанимации", - сказал журналист.

Поддубный получил ранение 7 августа из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.

После попадания беспилотника кроссовер Поддубного улетел в кювет и загорелся. Следом за ним ехала его съемочная группа — они увидели, как машина взорвалась, подумали, что никто не выжил, и уехали в безопасное место. Из-за этого появились первые сообщения, что Евгений погиб. Оказалось, он выпал из салона, когда машина кувыркалась.