Власти Курской области приостановят начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области заявили, что оперативным штабом принято решение о приостановке с августа начисления платы за жилищно-коммунальное хозяйство в ряде районов региона.

Из сообщения администрации следует, что это связано с введением на территории области режима контртеррористической операции. Данное решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы.

Речь, в том числе идёт о городе Льгове, который является отдельным муниципальным образованием, в то время как все остальные райцентры входят в состав администраций районов, следует из сообщения.

Ранее первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы всех, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области.