Кадыров: Уничтожена колонна техники ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России уничтожили в Курской области колонну техники Вооруженных сил Украины вместе с личным составом.

Как сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, уцелевшие заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. "Думаю, всем уже понятна их дальнейшая судьба", – заяывил политик.

Он отметил, что к вылазке украинской армии в Курской области причастны страны Североатлантического альянса, о чем говорит имеющиеся в распоряжении украинских сил западная техника и разные виды оружия. Часть вооружения НАТО досталась российским бойцам в качестве трофеев.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина заранее не предупреждала США о своих планах по нападению на Курскую область. Он также указал, что американские власти находятся "в контакте с украинскими властями по поводу этой операции".