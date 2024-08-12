Балицкий: Запорожская АЭС подверглась обстрелу ВСУ

На объекте Запорожской АЭС произошел пожар.

Как сообщил в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, это случилось после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. Шесть энергоблоков АЭС находятся в холодном останове, поэтому угрозы взрыва нет. Глава региона отметил, что радиационный фон в норме. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания.

Балицкий призвал жителей доверять только проверенной информации.

Напомним, Запорожская АЭС и объекты ее инфраструктуры неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. 7 апреля ВСУ атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. В тот же день в Росатоме сообщили, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. Известно о ранении трех сотрудников.