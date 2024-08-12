12 Августа 2024
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Происшествия Южный ФО В России Запорожская область
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Балицкий: Запорожская АЭС подверглась обстрелу ВСУ

На объекте Запорожской АЭС произошел пожар.

Как сообщил в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, это случилось после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. Шесть энергоблоков АЭС находятся в холодном останове, поэтому угрозы взрыва нет. Глава региона отметил, что радиационный фон в норме. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания.

Балицкий призвал жителей доверять только проверенной информации.

Напомним, Запорожская АЭС и объекты ее инфраструктуры неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. 7 апреля ВСУ атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. В тот же день в Росатоме сообщили, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. Известно о ранении трех сотрудников.

Теги: Запорожская АЭС, ВСУ, обстрел


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Развитие сюжета:

Ранее 12.08.2024 02:05 Мск Рогов: Объект ЗАЭС был атакован дроном ВСУ из Никополя

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Ранее 19.06.2024 20:57 Мск Энергодар остался без света после атаки ВСУ

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