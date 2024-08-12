Сразу два новых спортобъекта открыли в День физкультурника в Сургутском районе

Еще два новых спортобъекта появились в Сургутском районе, сообщил на своих страницах в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Накануне в День физкультурника, в Ляминой состоялось открытие спорткомплекса с универсальным игровым залом и крытого хоккейного корта. Оба сооружения возведены по муниципальной концессии и идентичны тем, что недавно появились в Русскинской. Общая стоимость двух объектов – более 120 млн рублей.

Старт работе этих спортивных сооружений дал глава Сургутского района.

"Спорт – действительно норма жизни. Даже в самом небольшом отдаленном поселении все должны иметь равный доступ к спорту", – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Открывшийся спорткомплекс включает в себя многофункциональный спортивный и тренажерный залы. Предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, медпункт и методический кабинет. Проект поддержало ПАО «НК «Роснефть».

Крытый хоккейный корт — это ледовая арена, раздевалки, технические помещения, зоны для тренировок и пункт проката коньков. Ввод объекта позволит увеличить тренировочный сезон на три месяца. Созданная спортивная инфраструктура теперь на все 100% обеспечивает жителей Ляминой условиями для занятий физкультурой.

Надо отметить, что спортивные объекты рассчитаны не только на детей. Здесь смогут заниматься ляминцы всех возрастов.

"На данный момент здесь занимается [спортом] более 50% населения, с введением этих объектов, рассчитываем, увеличиться на 20-30% количество занимающихся. Введутся стандартные виды спорта – это баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также планируем завести сюда секции лыжных гонок, тхэквондо" – рассказал и.о. начальника управления физической культуры, спорта и туризма Олег Корякин.

Андрей Трубецкой подчеркивает, что в целом в муниципалитете в спорт систематически вовлечены 74,4% населения. Обеспеченность спортивными учреждениями в районе сегодня составляет 55,8%. Это первые места в округе по двум показателям.