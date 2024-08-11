Курских беженцев предложили освободить от налогов

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы всех, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области.

"На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - приводят его слова РИА Новости.

Также депутат считает нужным рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди устроят свою жизнь.

По данным опроса, проведенным изданием, ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана.