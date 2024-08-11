"Я - Курский". Shaman изменил строки в своей самой известной песне в поддержку Курска

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил россиян за поддержку Курска и Курской области, а также опубликовал видеоролик с фрагментом песни "Я русский" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman).

Только вместо слов "Я русский" в фрагменте поется "Я курский".

Видеоролик сопровождают кадры работы МЧС, волонтеров, сборы гуманитарной помощи и надписи в поддержку Курска. Завершается ролик текстом: "Курск, вся Россия с тобой!".

"Я – Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!", - говорится в сообщении Смирнова.

По данным МЧС России, за прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 8 000 человек. В ПВР находится около 6 000 граждан. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства. В регион непрерывно поступают грузы гуманитарной помощи. Сегодня в регион прибыли еще пять колонн с палатками, постельными принадлежностями и другим оборудованием для работы ПВР.

Представители малого и среднего предпринимательства из Курской области могут обратиться за реструктуризацией кредитов или займов. В связи с введением в Курской области ЧС федерального характера жители региона могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам.