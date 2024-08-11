Главврач кардиоцентра в Сургуте прервала свой отпуск после массовой вспышки сальмонеллеза в учреждении

Главврач кардиоцентра в Сургуте Ирина Урванцева прервала свой отпуск после массовой вспышки сальмонеллеза в учреждении. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Урванцева сообщила, что сегодня же возвращается в Сургут.

"Как только мне стало известно о групповой заболеваемости кишечной инфекцией, я сразу подключилась к решению проблемы. Здоровье пациентов — это наш главный приоритет, мы не можем оставаться в стороне. Я обещаю держать вас в курсе всех событий и решений. Мы сделаем всевозможное, чтобы справиться с этой ситуацией и защитить здоровье каждого", - написала она.

По данным следственного комитета России по ХМАО-Югре, заболели как минимум 94 человека. Ведомство совместно с Роспотребнадзором проводит проверку, причины произошедшего устанавливаются.

Пациентам оказывается медицинская помощь.