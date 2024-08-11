В Сургуте отравилась сотня пациентов кардиологического диспансера

В Сургуте следователи проводят проверку по факту пищевого отравления у 94 пациентов кардиологического диспансера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина.

В Роспотребнадзоре Югры сообщили, что в кардиоцентре вспышка сальмонеллеза. Отобраны пробы для лабораторного анализа, работа пищеблока приостановлена. Проведена дезинфекция с контролем эффективности в помещениях пищеблока и палатах пациентов, переведенных в инфекционное отделение.

Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика. Принят ряд мер для предупреждения вторичных эпидемических очагов.

Также меры профилактики распространены на другие пищеблоки социальных объектов.