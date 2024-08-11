В Париже эвакуировали Эйфелеву башню из-за подозрительного мужчины

Эйфелеву башню эвакуировали из-за подозрительного мужчины, сообщает газета The Independent.

По данным СМИ, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр был замечен мужчина, который взбирался на башню. Мужчина находился прямо над олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть монумента, чуть выше первой смотровой площадки.

Полиция вывела посетителей с территории около 15.00. Некоторым посетителям, которых ненадолго заперли на втором этаже, разрешили выйти примерно через 30 минут.

На месте работают силовики. Церемония закрытия Игр в Париже должна состояться 11 августа в 22.00 по московскому времени.