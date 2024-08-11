Следователи Югры подтвердили обнаружение тел детей из семьи хантов

В Югре следователи подтвердили обнаружение тел двух детей на реке Малый Юган в Сургутском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, тела детей 2023 и 2022 годов рождения были обнаружены вместе с перевернувшейся моторной лодкой. Признаков криминальной смерти не обнаружено. До этого было обнаружено тело их бабушки.

Поисковые мероприятия продолжаются. В районе безвестного исчезновения группы работают следователи-криминалисты следственного управления, представитель Главного управления криминалистики СК России, сотрудники "Центроспас-Югория", ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, сотрудники органов внутренних дел. К проведению поисковых мероприятий привлекались волонтеры, активную поисковую работу проводят местные жители из числа коренного населения.

Напомним, 8 августа семья хантов из семи человек отправилась на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения группа не добралась. СМИ сообщали, что в тот же день по реке плыла еще одна группа и что число пропавших может достигать девяти человек. В СКР эти сведения не комментировали.