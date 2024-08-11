Россия подготовила неприятный сюрприз для истребителей F-16, поступивших на Украину

Россия подготовила неприятный сюрприз для западных истребителей в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на замкомандира гвардейского истребительного авиаполка.

По данным издания, усовершенствованная ракета готова встретить F-16 и другие западные истребители в зоне СВО. Ее название пока держится в секрете, но известно, что у нее повышена точность и улучшена работа по маневрирующим целям.

"Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника - появятся и новые средства противодействия", - заявил летчик.

Напомним, 31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Газета Times сообщает, что их всего шесть. Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

Первые истребители F-16, которые прибыли на Украину, оснастили ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. Точное количество самолетов, место их базирования он не уточнил.