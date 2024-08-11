В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка

На 324 километре федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург организовано реверсивное движение в связи с ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Citroen во время совершения разворота с обочины, не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовой автомобиль Volvo FH-TRUCK, который двигался попутно по правой полосе в сторону Перми.

Водитель легковушки с тупой травмой живота госпитализирован в горбольницу Первоуральска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. На трассе образовалась пробка длиной порядка 27 километров.